Tamim bin Hamad Al Thani tem apostado na diplomacia e nos laços com o Ocidente. Contudo, não mantém relações tão boas com os vizinhos e causou polémica com o Mundial do Qatar.

Duas reféns de dupla nacionalidade norte-americana e israelita foram libertadas após negociações lideradas pelo Qatar por "razões humanitárias", revelou o governo local, que disse esperar que o diálogo leve "à libertação de todos os reféns civis de todas as nacionalidades". O país recebeu agradecimentos de vários países, de Israel aos EUA e ao Reino Unido, pela sua mediação e o emir do Qatar Tamim bin Hamad Al Thani manteve-se em contacto com o secretário de Estado norte-americano Antony J. Blinken e com os líderes do Hamas.