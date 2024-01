Benfica vence Estrela da Amadora e sobe provisoriamente à liderança

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Com este triunfo, o Benfica passou a somar 48 pontos, mais dois do que o Sporting, que recebe esta segunda-feira o Casa Pia, e mais quatro do que o FC Porto.

O Benfica subiu esta segunda-feira provisoriamente à liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao ganhar em casa do Estrela da Amadora, por 4-1, em jogo da 19.ª jornada.





Leo Jabá deu vantagem aos amadorenses, aos 28 minutos, mas Arthur Cabral (44), Rafa (45+1), Otamendi (52) e Marcos Leonardo (90+3) deram a sexta vitória consecutiva no campeonato aos 'encarnados', que jogaram em vantagem numérica desde os 72 minutos, após a expulsão de Regis Ndo.Com este triunfo, o Benfica passou a somar 48 pontos, mais dois do que o Sporting, que recebe esta segunda-feira o Casa Pia, e mais quatro do que o FC Porto, enquanto o Estrela da Amadora, sem vencer há seis jogos na I Liga, se mantém na 14.ª posição, com 18.