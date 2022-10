Com este triunfo, os 'encarnados', que, em 19 jogos esta temporada, ainda não perdeu, passam a somar 28 pontos.

Benfica vence no Dragão e amplia vantagem no topo da I Liga

O líder Benfica aumentou hoje para seis pontos a vantagem sobre o FC Porto no topo da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa dos 'dragões', por 1-0, em jogo da 10.ª jornada.



EPA/JOSE COELHO

Num encontro em que jogou em superioridade numérica desde os 27 minutos, depois da expulsão de Eustáquio, o Benfica marcou o único golo da partida aos 72 minutos, por Rafa.

Com este triunfo, os 'encarnados', que, em 19 jogos esta temporada, ainda não perdeu, passam a somar 28 pontos, mais seis do que o FC Porto, que interrompeu uma série de cinco triunfos seguidos em todas as competições.