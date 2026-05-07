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Benfica reuniu com investidores norte-americanos que querem entrar na SAD e solicitou "informações adicionais"

Record 07 de maio de 2026 às 18:52
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Foram pedidos esclarecimentos sobre aspetos potencialmente "concorrenciais e estratégicos"

O Benfica emitiu um comunicado a dar conta de que reuniu com o grupo de investidores norte-americanos que comprou a posição de José António dos Santos e pretende entrar na SAD encarnada. Na nota divulgada no site do clube, é explicado que foram pedidos esclarecimentos "sobre aspetos potencialmente concorrenciais e estratégicos" e é vincado que o Benfica "fará valer todos os direitos que lhe assistem na defesa dos superiores interesses do clube". 

Estádio da Luz: casa do Sport Lisboa e Benfica, clube português
Estádio da Luz: casa do Sport Lisboa e Benfica, clube português Medialivre

Leia o comunicado na íntegra:

O Benfica informa que, no âmbito dos direitos e deveres que lhe são conferidos pelos estatutos, reuniu esta manhã, presencialmente, no Estádio da Luz, com o grupo de investidores norte-americanos que pretende adquirir uma posição acionista na Benfica SAD.

No decurso dessa reunião, o Sport Lisboa e Benfica solicitou diversas informações adicionais, designadamente sobre aspetos potencialmente concorrenciais e estratégicos, encontrando-se agora esses elementos em fase de análise e avaliação jurídica.

O Sport Lisboa e Benfica fará valer todos os direitos que lhe assistem, em defesa dos superiores interesses do Clube, reservando para breve uma decisão definitiva sobre esta matéria.

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