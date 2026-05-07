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Roberto Martínez anuncia lista de convocados de Portugal para o Mundial2026 a 19 de maio

Record 07 de maio de 2026 às 11:48
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Já é conhecida a data em que se saberão os 26 eleitos do selecionador.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou esta 5.ª feira que Roberto Martínez fará a convocatória para o Campeonato do Mundo de 2026 no dia 19 de maio, às 13h00, numa conferência de imprensa na Cidade do Futebol.

Roberto Martínez reage junto ao banco de Portugal
Roberto Martínez reage junto ao banco de Portugal Lusa/EPA

O selecionador nacional irá anunciar os 26 jogadores que irão representar Portugal no Mundial nos EUA, México e Canadá, onde a Seleção está inserida no grupo K, juntamente com Rep. Democrática do Congo, Uzbequistão e Colômbia. O jogo de estreia será a 17 de junho, em Houston, frente à equipa congolesa.

Antes da competição, a turma lusa realiza dois jogos de preparação: primeiro frente ao Chile, no dia 6 de junho, no Estádio Nacional, e e depois com a Nigéria, dia 10 de junho, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

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