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'Rei dos Frangos' lucra quase 40 milhões de euros com o Benfica

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José António dos Santos vai vender a sua participação na SAD encarnada por 45,2 milhões. Isto depois de, ao longo de nove anos, ter adquirido as ações de três antigos acionistas de referência, gastando entre 7,1 e 8,3 milhões.

José António dos Santos prepara-se para fazer um negócio milionário. O empresário, conhecido como 'Rei dos Frangos', tem um acordo para vender a sua participação de 16,38% no Benfica a um fundo norte-americano por 45 208 800 euros. Se a SAD encarnada não se opuser à transação, o octogenário terá um lucro de quase 40 milhões de euros num período de nove anos.

Rei dos Frangos, António José dos Santos, Valouro
Rei dos Frangos, António José dos Santos, Valouro Pedro Catarino / Medialivre

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