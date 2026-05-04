'Rei dos Frangos' lucra quase 40 milhões de euros com o Benfica

Cliente-mistério na tasca de Joana Mortágua e Fabian Figueiredo
Diogo Barreto
José António dos Santos vai vender a sua participação na SAD encarnada por 45,2 milhões. Isto depois de, ao longo de nove anos, ter adquirido as ações de três antigos acionistas de referência, gastando entre 7,1 e 8,3 milhões.
José António dos Santos prepara-se para fazer um negócio milionário. O empresário, conhecido como 'Rei dos Frangos', tem um acordo para vender a sua participação de 16,38% no Benfica a um fundo norte-americano por 45 208 800 euros. Se a SAD encarnada não se opuser à transação, o octogenário terá um lucro de quase 40 milhões de euros num período de nove anos.
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