Ferro Rodrigues ausente da final da Taça de Portugal

Presidente da Assembleia da República considera que o "jogo não se devia realizar como se nada tivesse acontecido”.

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, vai estar ausente da final da Taça de Portugal em futebol, entre o Sporting e o Desportivo das Aves, disse à Lusa fonte do seu gabinete.

"Podemos confirmar a ausência. Tendo em contas as notícias e tudo o que aconteceu, [Ferro Rodrigues] pensa que o jogo não se devia realizar como se nada tivesse acontecido", disse à Lusa fonte do gabinete do presidente da Assembleia da República.

O presidente da Assembleia da República, que é sócio do Sporting desde que nasceu, condenou na quarta-feira a "situação gravíssima" de violência no treino de futebol do clube e apelou a "medidas sérias" da Federação Portuguesa de Futebol e do Governo.

Ferro Rodrigues afirmou também que "não pode ficar impune quem deu passos" no sentido da existência de "ódio, fanatismo e corrupção" no desporto, acrescentando que o ocorrido "ofende o País", referindo-se à "perversidade autoritária e totalitária" de dirigentes desportivos e "alguma comunicação social fanática".

Sobre a realização da final da Taça de Portugal de futebol, marcada para domingo, no Estádio Nacional, Ferro Rodrigues adiantou na ocasião que não o chocaria que o jogo entre Sporting e Desportivo das Aves fosse realizado à porta fechada ou na Vila das Aves.

O presidente do Sporting, numa nota enviada à agência Lusa, anunciou depois que ia mover um processo contra o presidente da Assembleia da República, comentadores e jornalistas por o terem "difamado e caluniado", após os actos de violência em Alcochete.

Na terça-feira, cerca de 50 pessoas, de cara tapada, alegadamente adeptos "leoninos", invadiram a Academia de Alcochete e, depois de terem percorrido os relvados, chegaram ao balneário da equipa principal, agredindo vários jogadores, entre os quais Bas Dost, Acuña, Rui Patrício, William Carvalho, Battaglia e Misic, o treinador Jorge Jesus e outros membros da equipa técnica.

A GNR anunciou que efectuou 23 detenções, apreendeu cinco viaturas e recolheu depoimentos de 36 pessoas, entre jogadores, equipa técnica, funcionários e vigilantes ao serviço do Sporting, na sequência da invasão à academia do clube, em Alcochete.

A equipa principal do Sporting cumpria o primeiro treino da semana, depois da derrota no terreno do Marítimo (2-1), que relegou a equipa para o terceiro lugar da I Liga, iniciando a preparação para a final da Taça de Portugal, marcada para domingo, diante do Desportivo das Aves, no Estádio Nacional, em Oeiras.