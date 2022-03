Árbitro hospitalizado após ser agredido em jogo da distrital em Gaia

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Um árbitro foi agredido por um jogador, domingo à tarde, no jogo entre São Félix da Marinha e Senhora da Hora, a contar para a primeira divisão da Associação de Futebol do Porto.







O jogo levava já cerca de 80 minutos quando um jogador da equipa da Senhora da Hora agrediu o juíz da partida. O resultado era de 0-0.O árbitro foi hospitalizado.Na página de Facebook o presidente do SC Senhora da Hora lamentou o sucedido. "Dia muito triste para mim, quando aos 80 minutos com o resultado em 0 a 0 e o Senhora da Hora a jogar muito bem, numa troca de palavras entre o árbitro e um atleta do Senhora da Hora, o nosso atleta foi expulso. No ato da expulsão foi insultado pelo árbitro, e reagiu, agredindo o árbitro que terminou imediatamente o jogo. Atitude sem desculpa do atleta do Senhora da Hora, pois o árbitro estava a apitar bem e não há nada que justifique uma agressão a um árbitro, ou a qualquer interveniente num jogo de futebol. Resta-me pedir desculpa a todos e lamentar profundamente o que aconteceu", escreveu.