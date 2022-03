Lewis Hamilton revela que vai passar a usar o apelido da mãe em sua homenagem

Lewis Hamilton revelou que está em processo de mudança de nome, para que possa adoptar o apelido da mãe: Larbalestier. Na Expo Dubai'2022, o piloto, que é sete vezes campeão do Mundo da F1, disse querer homenagear a mãe, Carmen, que se separou do pai de Hamilton quando este era ainda jovem.





"Estou muito orgulhoso no nome da minha família: Hamilton. Na verdade, nenhum de vós deve saber que o apelido da minha mãe é Larbalestier. Estou prestes a adicionar isso no meu nome, porque não entendo a ideia de que, quando as pessoas se casam, a mulher perde o apelido. Quero que o nome dela continue com o de Hamilton", contou o piloto da Mercedes que, ainda assim, apontou como improvável que a questão seja resolvida antes do GP do Bahrain, que abre a presente temporada da F1 no próximo fim de semana."Será em breve. Não sei se será neste final de semana, mas estamos a trabalhar nisso", assumiu.