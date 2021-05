Golos, agressões e dinheiro: as maiores polémicas nos Benfica-FC Porto

São quase 90 anos de polémicas (praticamente desde o início das competições nacionais) que marcam os jogos entre Benfica e FC Porto. Desde a saída de campo por causa de entradas violentas e bombas de Carnaval, do caso da bola defendida por Vítor Baía que os portistas garantem que não entrou e que os benfiquistas juram ter sido golo, até à confusão do túnel da Luz ou à perseguição ao árbitro José Pratas na supertaça de 1992, são muitos os episódios. Antes do Benfica-FC Porto desta quinta-feira, 6 de maio, deixamos aqui alguns casos.



Goleada, agressões e uma expulsão dão corte de relações

O FC Porto goleou o Benfica por 8-0, nos quartos de final do Campeonato de Portugal da época 1932/33, e no fim da partida Laurindo Grijó, delegado ao jogo e dirigente da FPF, dirigiu-se ao balneário, acabando por se envolver numa escaramuça com o presidente das águias, Manuel da Conceição Afonso. No meio da confusão, Grijó foi agredido e fugiu, perseguido por jogadores do Benfica. A FPF suspendeu Eugénio Salvador, Ralf Bailão e Miguel de Oliveira. Quando ia irradiá-los, o Benfica divulgou que afinal o agressor tinha sido um suplente, António Guedes Gonçalves. No jogo da segunda mão, em Lisboa, Vítor Silva (Benfica), foi expulso após uma entrada dura sobre Siska, mas recusou sair e o árbitro teve de pedir ajuda policial. Depois desta situação, os dois clubes cortaram relações pela primeira vez.

Bombas de Carnaval levam a saída de campo

Nas meias-finais da Taça de Portugal de 1939, o FC Porto venceu na primeira mão, em casa, por 6-1. No segundo jogo, nas Amoreiras, e quando perdia por 6-0 aos 73 minutos, a equipa nortenha decidiu abandonar o campo. Tudo começou com as expulsões dos portistas Reboredo e António Santos, indignados com o árbitro António Palhinha, que acusaram de permitir aos jogadores do Benfica entradas mais violentas. A equipa queixava-se ainda de que os adeptos tinham atirado bombas de Carnaval para junto da baliza portista. Perante isto, o presidente da comissão administrativa, Ângelo César, deu ordem para a equipa abandonar o campo, o que lhe valeu ser irradiado pela Federação e ficar sem a receita (15 contos) do jogo.