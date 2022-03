A ascensão meteórica do tenista russo Medvedev

Começou na natação e foi para o ténis por acaso. Em 2018, perdeu no Estoril Open com João Sousa logo na primeira ronda; agora quebrou a hegemonia de 18 anos de Nadal, Djokovic, Federer e Andy Murray e chegou a nº 1. Mas esta é uma altura difícil para os russos, por causa da guerra na Ucrânia.

"Chegou, jogou, perdeu e desapareceu". Foi assim a participação de Daniil Medvedev na edição de 2018 do Estoril Open, como lembrou à SÁBADO um dos elementos da organização, que aponta que na altura o tenista russo "era visto como mais um", pois era o oitavo cabeça de série do torneio e o nº 50 do mundo. "Não se estava à espera de um grande feito, porque a especialidade dele é o piso rápido, não a terra batida". Medvedev foi eliminado na primeira ronda no Estoril, em 1h46 minutos (perdeu em dois sets, por 7-6 e 7-5), frente a João Jousa (na altura o 68º do ranking), que iria vencer o torneio.