Benfica vence Sporting por 2-0

Darwin Núñez e Gil Dias marcaram os dois golos pelos encarnados. Os leões ficam a nove pontos do FC Porto.

O Benfica venceu o Sporting por 2-0, complicando as contas ao Sporting que fica a nove pontos do FC Porto.





O avançado uruguaio Darwin Núñez foi a grande figura do encontro, ao inaugurar o marcador, com o seu 25.º golo na prova, assistido pelo belga Jan Vertonghen, aos 14 minutos, e fazer o passe para o suplente Gil Dias fechar a contagem, aos 90+3.

Os ‘encarnados’, terceiros, passaram a somar 67 pontos, contra 73 dos ‘leões’, segundos, agora a nove do líder FC Porto, que pode assegurar o título já na próxima ronda, se somar mais um ponto em Braga do que os ‘leões’ no Bessa, em 25 de abril.

