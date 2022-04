Sporting-Benfica: O golo 1000, os jogadores a fugir da chuva ou o jejum de Darwin

Não foi Darwin (o maior goleador esta época), nem Sarabia (decisivo na final da Taça da Liga) que fizeram o golo 1000 dos dérbis, numa história que começou a 1 de dezembro de 1907. Na véspera do próximo Sporting-Benfica (no domingo de Páscoa), fizemos um quizz para que teste o seu conhecimento sobre factos, figuras e curiosidades.

É um dos jogos com mais história a nível mundial. Desde a primeira partida oficial, a 1 de dezembro de 1907, no Campeonato de Lisboa, as equipas de futebol de Benfica e Sporting já se defrontaram 313 vezes (nas primeiras categorias), com 136 vitórias das águias e 112 dos leões (e 65 empates), num total de 1.008 golos marcados (529 para os encarnados, 479 para os verdes e brancos).