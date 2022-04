Bruno Fernandes envolvido num acidente a caminho do treino

O jogador do Manchester United Bruno Fernandes esteve envolvido num acidente de carro a caminho do treino do clube, esta segunda-feira. O internacional português de 27 anos, estava acompanhado por outros passageiros, segundo o jornal britânico The Sun.



Bruno Fernandes não ficou gravemente ferido e deverá treinar ainda esta segunda, mas não é claro se poderá defrontar o Liverpool esta terça-feira.





Bruno Fernandes estreia-se com nulo no Manchester United EPA/LYNNE CAMERON