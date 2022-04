Pode a Rússia ser condenada por crimes de guerra na Ucrânia?

Caminho para uma possível condenação ao abrigo do Tribunal Penal Internacional será difícil. Ação do tribunal de Haia está condicionada pelo facto de nem Ucrânia nem Rússia pertencerem à organização. Pode ainda assim investigar e emitir mandados de detenção.

A descoberta do massacre de Bucha, nos arredores de Kiev, deixou claro que o mundo terá de investigar possíveis crimes de guerra cometidos na invasão da Ucrânia pela Rússia. Várias equipas - incluindo do próprio Tribunal Penal Internacional - já estavam no terreno para investigar crimes de guerra, a que se juntam agora as investigações ao que aconteceu em Bucha.