Na guerra da Ucrânia, voltam os crimes de violação contra as mulheres

A Ucrânia tem acusado os militares russos de violações e violência sexual. Estes crimes são comuns em todas as guerras, mas as condenações nos tribunais internacionais são raras.

Na semana passada, a procuradora-geral da Ucrânia Iryna Venediktova acusou um soldado russo de matar um "civil ucraniano desarmado e a seguir violar repetitivamente a sua mulher", numa altura em que as autoridades da Ucrânia já tinham denunciado que vários casos de violação e de violência sexual estão a ocorrer no país desde dia 24 de fevereiro, dia do início da invasão russa. Dias depois, a Casa Branca afirmou estar preocupada com o número crescente de casos de violência sexual na Ucrânia. O Kremlin reagiu rejeitando as alegações e dizendo: "Não acreditamos nelas".