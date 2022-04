Alta Comissária da ONU alerta para possíveis crimes de guerra em Bucha

Imagens de cadáveres em Bucha, na Ucrânia, mostravam civis com as mãos amarradas e com ferimentos de bala. Estas mortes levantam questões sobre possíveis de guerra, que a ONU está a investigar.

A Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, afirmou esta segunda-feira, 4 de abril, que a descoberta de centenas de civis mortos em Bucha levanta a possibilidade de a Rússia ter cometido crimes de guerra. As Convenções de Genebra estabelecem normas jurídicas internacionais para a guerra que podem ter sido violadas pelas tropas russas.



"As informações que surgem daqui [Bucha] e de outras áreas levantam questões sérias e perturbadoras sobre possíveis crimes de guerra, graves violações do direito internacional humanitário e graves violações dos direitos humanos", frisa a Alta Comissária num comunicado. Michelle Bachelet alertou para a necessidade de identificar todos os corpos, para que todas as famílias sejam avisadas e seja possível determinar as causas da morte.



No dia 3 de abril, a agência Reuters noticiou que, entre os corpos encontrados na cidade ucraniana, estava um homem deitado na estrada com as mãos amarradas nas costas e ferimentos de bala na cabeça. O presidente da Câmara de Bucha afirmou que, dos habitantes da cidade que foram mortos pelas tropas russas, 50 foram vítimas de execuções extrajudiciais.