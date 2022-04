Quais os mecanismos para provar um crime como o genocídio?

Desde que começou a guerra na Ucrânia que têm sido tornadas públicas várias atrocidades cometidas pelos militares russos contra civis. O massacre de Bucha, onde dezenas de pessoas foram mortas, chocou o mundo. Mas nos últimos dias têm surgido vários relatos de violações a mulheres, casos de tortura e assassinatos. Para o presidente dos Estados Unidos não há dúvidas que "Putin está a tentar apagar a ideia de que se pode ser ucraniano e as provas estão a aumentar".





O que significa 'genocídio'?

Se olharmos para a definição etimológica trata-se da "destruição metódica de um grupo étnico ou religioso pela exterminação dos seus indivíduos" e, por norma, ocorre num curto espaço de tempo.



Já de acordo com as convenções de Genebra, de 1949, este crime foi classificado como um "esforço internacional para destruir total ou parcialmente um grupo apenas com base na sua nacionalidade, etnia, raça ou religião".

No fundo, trata-se de um ato criminoso punível que tem como propósito atacar os membros de um grupo podendo fazê-lo de várias formas: causando danos físicos ou mentais graves, procedendo à retirada forçada de crianças, impedindo nascimentos ou, até mesmo, levando a cabo a sua destruição total.





Quais os elementos necessários para provar este tipo de crime?



Quando se fala neste tipo de crimes rapidamente se percebe que as sentenças são escassas, muito mais raras do que qualquer outro tipo de violações de direitos humanos, simplesmente porque requer a existência de provas claras de intenção.

"O genocídio é um crime extremamente difícil de provar. Os partidos políticos têm de trazer muito debate para cima das mesas", afirma Melanie O'Brien, presidente da associação internacional de genocídios escolares, em entrevista à Reuters.

Para além disto, todo o tipo de perseguições baseadas com questões políticas estão excluídas e não são consideradas 'genocídio', entrando assim perseguição direta a um grupo de pessoas de uma determinada nacionalidade, a um grupo étnico, por uma questão racial ou religiosa.





Quem acusou a Rússia?

Tanto Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, como Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, já acusaram os soldados do país liderado por Vladimir Putin de genocídio, baseando-se nos últimos relatos de vários casos de violações, tortura e mortes perto da capital ucraniana Kiev.

O assunto foi também comentado por outros lideres políticos que decidiram ser mais ponderados nas palavras. Joe Biden disse na semana passada que as atrocidades cometidas "não estão muito longe de genocídio", mas não o afirmou. Já Emmanuel Macron disse que "a Rússia lançou unilateralmente uma guerra brutal, cometeu crimes de guerra, agora é necessário encontrar os responsáveis e fazer com que enfrentem a justiça" mas recusou-se a utilizar este termo dizendo que a escalada verbal não ajuda a pôr fim à guerra.



Desde o início dos anos 90 que os Estados Unidos são um países do mundo que mais denunciou este tipo de crimes: o caso da Bósnia, de Ruanda e do Iraque; o conflito em Darfur a região no Sudão que faz fronteira com a Líbia; os ataques levados a cabo pelo Estado Islâmico contra os iazidis; os ataques aos Rohingyas, uma minoria muçulmana apátrida de Mianmar; as perseguições aos muçulmanos iugur na China; e agora os crimes cometidos pelos militares russos na Ucrânia.





Qual o ponto de situação face ao conflito na Ucrânia?

O Tribunal Penal Internacional já tinha investigado anteriormente supostos crimes cometidos na Ucrânia desde a anexação da Crimeia, mas em março deste ano abriu uma nova investigação face aos acontecimentos mais recentes e à invasão por parte da Rússia.

"A Ucrânia é um cenário de crime. Estamos aqui porque temos boas razões para acreditar que crimes cujo julgamento é da competência do Tribunal [Penal Internacional] estão a ser cometidos", afirmou esta quarta-feira Karim Khan, procurador do Tribunal Penal Internacional, que esteve em Bucha.



Já houve outras condenações por genocídio?

A resposta é afirmativa. O Tribunal Penal Internacional já condenou e emitiu um mandato de prisão a Omar al Bashir, o ex-presidente do Sudão, mas o julgamento ainda não foi iniciado uma vez que para que isso aconteça o ex-presidente sudanês tem se encontrar sob custódia em Haia.

Em investigação estão também os ataques aos Rohingyas, uma das minorias mais perseguidas no mundo que, há décadas, é perseguida, torturada e assassinada.



Porém, todos estes casos costumam demorar vários anos a ser julgados. A título de exemplo, o Tribunal Penal Internacional demorou dois anos a conseguir uma acusação no caso da Jugolávia. Em 1999 acusou o então presidente Slobodan Milosevic, em 2001 prendeu-o, em 2002 foi dado início ao julgamento e em 2006, enquanto estava ainda a decorrer, Milosevic morreu.