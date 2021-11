Medida impede empregadores de contactarem funcionários fora do horário de trabalho, mas ficou de fora norma que previa o direito a desligar telemóveis ou computadores. Lei tem sido elogiada nos EUA e no Reino Unido, mas países como a França e a Alemanha já a têm há vários anos.

Direito a desligar. Lei está a ganhar adeptos no estrangeiro, mas não é nova

Ainda não está em vigor, mas a norma que prevê o direito de desligar do trabalho no período de descanso está a ganhar adeptos lá fora: foi alvo de notícias dos maiores meios noticiosos dos EUA e Reino Unido e até de piadas num programa de sátiras norte-americano. A lei ainda não está publicada em Diário da República e só deverá entrar em vigor a partir de dezembro - e inclui exceções.



Direito a desligar. O que é?

Com a lei aprovada, o Código do Trabalho vai passar a prever que os empregadores têm o dever de se abster de contactar o trabalhador no período de descanso, salvo situações de força maior.