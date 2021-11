Trevor Noah brinca com teletrabalho: 'O que fazem eles em Portugal?'

Apresentador do programa The Daily Show dedicou um segmento às novas regras do teletrabalho em Portugal.

As novas leis que regulam o teletrabalho foram alvo de análise no programa de televisão norte-americano The Daily Show, apresentado por Trevor Noah. O comediante dedicou um segmento ao teletrabalho que cresceu com a pandemia, afirmando que "quando não se deixa o escritório ao fim do dia, o dia de trabalho nunca acaba na realidade" - a não ser que sejam adotadas regras como as portuguesas.