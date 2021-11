O que acontece aos médicos demissionários? Há quem esteja desde 2018 à espera de substituição

No espaço de um mês houve duas demissões em bloco de médicos em funções de chefia na área da Grande Lisboa. A primeira, no Centro Hospitalar de Setúbal, ainda no início de outubro – um total de 87 médicos entre membros da direção clínica, coordenadores de unidade e chefes da equipa de urgência; a segunda, já esta semana, num dos mais importantes hospitais do País. Todos os chefes de equipa dos serviços de urgência de Cirurgia Geral do Hospital de Santa Maria anunciaram a intenção de se demitirem.



Contudo, esta é uma situação que, nos últimos anos, se tem tornado cada vez mais frequente. Daí que especialistas e as próprias instituições médicas falem num "grito de alerta". "Esta situação é generalizada, não é possível os médicos do Serviço Nacional de Saúde trabalharem mais, nem continuar a assistir ao Titanic a afundar-se", chama a atenção Jorge Roque da Cunha, presidente do Sindicato Independente dos Médicos.



Mas, o que significam na prática estas demissões? Quais são as consequências para as instituições e, em última análise, para os próprios doentes. Saiba de que forma afeta a sua ida ao hospital.