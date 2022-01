Bélgica reconhece 'direito a desligar' aos funcionários públicos

O governo belga quer alargar este direito a trabalhadores de empresas privadas, mas encontrou resistência na oposição e nas empresas do setor privado.

Os funcionários públicos belgas vão deixar de ter de atender telefonemas ou responder a emails fora do horário de trabalho a partir de terça-feira, depois do país ter aprovado a lei que assegura o "direito a desligar". O governo belga afirmou que a pandemia veio exacerbar a cultura de contacto dos trabalhadores fora do horário de trabalho.