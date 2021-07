Variante Delta responsável por 100% das infeções nos Açores, Madeira e Alentejo

Relatório do INSA sobre diversidade genética do novo coronavírus revela que a variante primeiro detetada na Índia motivou 94,8% dos casos detetados entre 5 e 11 de julho.



A variante Delta do coronavírus continua a ser a mais prevalente em Portugal, sendo responsável por 94,8% dos casos detetados entre 5 e 11 de julho. O relatório acerca da diversidade genética do SARS-CoV-2 do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) revela ainda que é a variante dominante em todas as regiões. A ela se devem todos os casos detetados nos Açores, Madeira e Alentejo.