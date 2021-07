Em Vo' Euganeo deu-se a primeira morte por covid na Europa. Agora a população é estudada

Em fevereiro de 2020, as atenções do mundo viraram-se para Vo’ Euganeo, povoação de Itália onde se registou a primeira morte no Ocidente por covid-19: a de Adriano Trevisan, de 78 anos. Vo' foi um dos primeiros sítios que ficou em isolamento para conter a pandemia e, um ano e cinco meses depois, suscitou um novo estudo sobre a covid-19. Investigadores da Universidade de Pádua e do Imperial College of London concluíram que os anticorpos contra a covid-19 duram nove meses, tanto em sintomáticos como em assintomáticos, a partir de testes feitos à população.