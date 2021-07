Jeff Bezos vai ao Espaço com os "astronautas" mais velha e mais novo de sempre

O voo da Blue Origin, companhia fundada pelo magnata norte-americano em 2000 e no qual seguirá também o seu irmão Mark, descolará do Texas às 14 horas.

O homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, deverá sair hoje da Terra pela primeira vez, na companhia de um estudante e uma pioneira da aviação, que se tornarão na pessoa mais nova e mais velha no espaço.



O voo da Blue Origin, companhia fundada pelo magnata norte-americano em 2000 e no qual seguirá também o seu irmão Mark, descolará do Texas às 14:00 (hora em Lisboa).

Se tudo correr conforme o previsto, Jeff e Mark Bezos, o jovem holandês Oliver Daemen, de 18 anos, e a ex-piloto norte-americana Wally Funk, de 82 anos, irão ver a Terra de uma janela e viver em microgravidade durante três ou quatro minutos antes de regressarem à Terra, a uma zona deserta do Texas, dez minutos depois da descolagem.

O primeiro voo tripulado da Blue Origin, a acontecer, ocorre no dia em que se completam 52 anos sobre a chegada dos americanos, e dos dois primeiros humanos, à superfície da Lua.

Wally Funk concretizará o sonho de ir ao espaço depois de na década de 60 ter sido rejeitada para o programa de astronautas por ser mulher.

Oliver Daemen, cujo pai, multimilionário, cedeu-lhe o lugar na viagem depois da desistência de outro candidato, que pagara 23,7 milhões de euros pelo bilhete leiloado, é fascinado pelo espaço, Lua e foguetões desde os 4 anos e tem uma licença de piloto privado.

O foguetão New Shepard, no topo do qual está acoplada a cápsula onde seguirão os quatro turistas espaciais, é autónomo e irá alcançar uma altitude de 106 quilómetros, acelerando em direção ao espaço a uma velocidade três vezes superior à do som.

Depois de se separar da cápsula, o New Shepard aterrará na vertical no Texas.

Jeff Bezos, o irmão, o estudante e a ex-piloto regressarão poucos minutos depois ao ponto de partida na cápsula equipada com um paraquedas, que amenizará a descida à Terra.

A primeira viagem turística espacial da Blue Origin sucede em pouco tempo à também inaugural da Virgin Gallactic, onde seguiu o patrão e multimilionário britânico Richard Branson.