O homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, saiu hoje da Terra pela primeira vez, na companhia de um estudante e uma pioneira da aviação, que se tornarão na pessoa mais nova e mais velha no espaço.

O homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, saiu hoje da Terra pela primeira vez, na companhia de um estudante e uma pioneira da aviação, que se tornarão na pessoa mais nova e mais velha no espaço. A cápsula aterrou cerca das 14h21, depois de ter chegado a 107 quilómetros de altitude a bordo do New Shepard da empresa Blue Origin, fundada pelo magnata norte-americano em 2000 e no qual seguiu também o seu irmão Mark.







Cofina Media

"O melhor dia de sempre", disse, depois da cápsula ter chegado à Terra. Ao todo, a viagem durou 10 minutos e 10 segundos, nove dias depois do britânico Richard Branson ter iniciado uma nova era de turismo espacial com o voo suborbital à Terra com a Virgin Galactic.

A carregar o vídeo ... Jeff Bezos já aterrou na Terra depois de ter ido ao Espaço







No voo estiveram o jovem holandês Oliver Daemen, de 18 anos, e a ex-piloto norte-americana Wally Funk, de 82 anos, que viram a Terra de uma janela e viver em microgravidade durante três ou quatro minutos antes de regressarem à Terra, a uma zona deserta do Texas, dez minutos depois da descolagem.

"Este é um pequeno passo para o que a Blue Origin vai fazer. O que queremos fazer é construir veículos espaciais reutilizáveis. É a única maneira de construir um caminho para o espaço e precisamos de fazê-lo para que as nossas crianças possam construir o futuro", disse Bezos à CNBC após o voo.

Leia Também Mais jovem e mais velha de sempre no espaço