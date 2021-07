Vacina chinesa da Sinovac produz 10 vezes menos anticorpos que a da Pfizer

A desconfiança sobre as vacinas chinesas aumenta e os estudos comprovam a falta de eficácia. Segundo um estudo divulgado no final da semana passada, a CoronaVac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, dá origem à produção de dez vezes menos anticorpos do que a vacina desenvolvida pela BioNTech e produzida pela Pfizer.

Vários países que realizaram a sua vacinação em massa com a CoronaVac, como o Chile, o Uruguai e os Emirados Árabes Unidos, enfrentaram recentemente grandes vagas da pandemia. Ainda assim, a vacina de vírus inativado conseguiu prevenir formas mais graves da doença, com as taxas de internamento e morte por covid-19 a baixarem.

A investigação aconteceu em Hong Kong e comparou as duas vacinas disponíveis no território entre 1.442 profissionais de saúde que receberam duas doses de cada dessas vacinas. O estudo, publicado na revista científica The Lancet Microbe a 15 de julho salienta que a quantidade de anticorpos não é suficiente para avaliar o nível de imunidade conferido por uma vacina, mas que "as diferenças nas concentrações de anticorpos neutralizantes identificados no estudo podem dar origem a diferenças substanciais na eficácia da vacina".