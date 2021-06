OMS aprova vacina da Sinovac, a segunda produzida na China

A vacina da Sinovac é recomendada em adultos com mais de 18 anos, com uma segunda dose dada entre duas e quatro semanas depois.



A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou a aprovação da vacina contra a covid-19 produzida pela Sinovac Biotech, para uso de emergência. É a segunda vacina criada na China e aprovada pela OMS.







REUTERS/Dado Ruvic

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Esta decisão faz com que a vacina seja incluída no COVAX, o programa global que pretende a entrega de vacinas em países pobres, que enfrentam problemas de recepção de doses devido a uma suspensão nas exportações da Índia.A vacina da Sinovac é recomendada em adultos com mais de 18 anos, com uma segunda dose dada entre duas e quatro semanas depois. Não existe um limite máximo de idade, pois os dados disponíveis sugerem que é provável que tenha um efeito protetor em pessoas mais velhas.A OMS tomou a decisão depois de ter revisto os últimos dados clínicos relativos à segurança e eficácia da vacina da Sinovac, bem como às práticas produtivas da empresa.A vacina também foi chamada de CoronaVac em algumas regiões. A 7 de abril, a OMS aprovou a primeira vacina criada na China, da Sinopharm.A OMS também já recebeu dados para tomar uma decisão acerca da CanSino Biologics, mas ainda não agendou a decisão.Os resultados sobre a eficácia da vacina da Sinovac revelaram que a mesma preveniu sintomas da covid-19 em 51% dos vacinados e hospitalização e sintomas graves em 100% da população estudada.