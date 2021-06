O FIC.A é o festival de ciência para divertir o público e chega em Outubro

A primeira edição do Festival Internacional de Ciência em Oeiras quer ser abrangente e assim chegar a todos. Promete concertos, peças de teatro e até explicar a ciência por detrás de um cocktail.

São mais de 700 atividades com cerca de 100 participantes e para um público de 40 mil pessoas. Não é um festival de verão, mas a organização quer que o público vá com a mesma disposição para participar na programação. A primeira edição do Festival Internacional de Ciência (FIC.A) ocupa Oeiras por seis dias, em Outubro, e promete mostrar que ciência e a cultura são duas faces da mesma moeda.

Rúben Oliveira, organizador do FIC.A, garante os 100 oradores agendados para aparecer entre 12 e 17 de Outubro no Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras, vão fazer muito mais do que falar perante uma audiência parada. "Vamos ter exposições, concertos, instalações artísticas de interação física, peças de teatro, uma livraria da Ler Devagar. O público vai ser chamado a participar", diz Rúben.