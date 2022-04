Os quatro maiores riscos das alterações climáticas para a Europa

Mais mortes, secas com consequências destrutivas para a agricultura, escassez de água e inundações são os quatro principais riscos identificados para a Europa pelo relatório mais recente do IPCC.

O Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC na sigla original) publicou a terceira parte do relatório sobre os impactos do aquecimento global nos ecossistemas, biodiversidade e nas comunidades de todo o mundo. A nível regional, as consequências do aumento da temperatura trazem consequências graves para a Europa, principalmente para os países mais a sul, como Portugal, Espanha e Itália. Este terceiro relatório foca-se nos riscos e nas soluções que podem ajudar a mitigar os mesmos a nível global.