Pico de calor no verão provocou mais de 61 mil mortes na Europa

O calor extremo sentido no continente europeu no verão de 2022 originou 61.672 mortes prematuras em 35 países. Estes valores indicam um aumento de 41% de mortes atribuídas às altas temperaturas quando comparadas com o período entre 2015 e 2021.







Os dados pertencem a um estudo publicado na segunda-feira na Nature Medicine e reforçam que é necessário aumentar a "ambição e a eficácia dos planos de prevenção e adaptação ao calor com urgência", uma vez que é esperado que os recordes de temperatura continuem a ser batidos mortalidade prematura atribuída às temperaturas elevadas está diretamente relacionada com picos de calor e é declarada quando ocorre uma morte que não teria ocorrido se as temperaturas se mantivessem dentro do esperado, refere o autor principal do estudo, Joan Ballester. Este tipo de mortes está muitas vezes associado à existência de outras doenças, nomeadamente cardiovasculares, por isso é que é mais comum entre os idosos.O estudo em questão teve por base as mortes ocorridas entre 30 de maio e 4 de setembro de 2022 em 823 regiões de 35 países europeus onde vivem cerca de 543 milhões de pessoas. Foi possível verificar que a maior parte das mortes derivadas do calor se concentram em países mediterrânicos, só em Itália registaram-se 18.010 mortes, em Espanha 11.324 e em Portugal verificaram-se 2.212.Este fator pode ser explicado por os países do mediterrâneo serem os mais quentes, se considerarmos o número de mortos por um milhão de habitantes a tendência mantém-se e a lista continua a ser encabeçada por Itália (265), segue-se Grécia (280), Espanha (237) e Portugal (211). A média europeia situou-se nos 114 mortos por milhão de habitantes.Os investigadores analisaram os dados também tendo em conta o género e a idade. Foi entre a população mais idosa, acima dos 65 anos, que se registou uma mortalidade mais elevada, com a faixa etária dos 65 aos 79 anos a representar 36.849 mortes. Entre as mortes derivadas pelo calor 56% delas ocorreram em mulheres.Este fenómeno também se verificou no verão de 2003, até agora o mais mortífero, durante o qual o calor provocou 71.449 mortes em apenas 14 países europeus.Em Portugal a mortalidade prematura devida ao calor foi sentida especialmente nas regiões de centro interior e norte interior, já a Área Metropolitana de Lisboa foi onde existiu menos mortalidade.