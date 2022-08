Ártico está a aquecer quatro vezes mais rápido que o resto do planeta

Cientistas da Finlândia dedicaram-se ao estudo depois do calor que assolou a Sibéria em 2020. As conclusões são muito preocupantes.

Um estudo realizado por investigadores do Instituto Meteorológico Finlandês revelou que a região do Ártico está a aquecer quatro vezes mais rápido do que a média global. A conclusão surge de uma análise a dados recolhidos desde 1979 e revela ainda que certas zonas, como a do Mar de Barents, estão a derreter sete vezes mais depressa.