Depois da Páscoa cuide da barriga: 'É a altura ideal'

Tem um mês para limpar os excessos e pôr termo aos distúrbios intestinais. A especialista Bárbara Marrucho explica à SÁBADO o "Plano para uma Barriga Feliz", título que chega às livrarias no dia 18 (próxima terça-feira).

Na Páscoa, ninguém liga a dietas: há valores (calóricos) que se sobrepõem, como ovos de chocolate, amêndoas doces e folares. O problema é depois. A barriga é que paga com problemas gastrointestinais, um desequilíbrio da microbiota (microrganismos no intestino) pelo excesso de açúcares. As idas à WC tornam-se menos frequentes (obstipação), sente-se inchaço ou, igualmente mau, flatulência.