Vamos lá falar dos intestinos

Esta bisavó (sim, leu bem) faz malabarismos com maçãs – obrigatórias na sua dieta diária – e garante sentir-se melhor agora do que há 20 anos. Conhecemos Rita Ribeiro do teatro e das novelas – atualmente está em Quero É Viver (TVI), em que interpreta a sedutora Vera. Tem 66 anos, duas filhas (46 e 25 anos), dois netos (27 e 28), um bisneto (8), e fala da reeducação do intestino como o elixir da juventude. “Ando a treinar para ser trisavó com pinta”, brinca.