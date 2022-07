Sabia que o microbioma do intestino pode ser a chave para o seu bem-estar?

As bactérias que vivem no nosso intestino podem influenciar a nossa saúde. Se bem tratadas até podem curar-nos, como defende Alexandra Vasconcelos, a terapeuta natural integrativa e autora dos livros "As Bactérias que nos Curam" e "O Poder do Jejum Intermitente". Veja os vídeos e fique a conhecer três dicas e duas receitas para usar.