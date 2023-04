Regulamentação da gestação de substituição volta a ser adiada

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Ian Waldie/Getty Images

qualquer situação em que a mulher se disponha a suportar uma gravidez por conta de outrem e a entregar a criança após o parto, renunciando aos poderes e deveres próprios da maternidade".

"Os casais têm tido demasiada paciência e os que a perderam pela ausência de ajuda em Portugal procuraram-na fora do país", conta Cláudia Vieira, presidente da APFertilidade, em comunicado enviado às redações.O Ministério da Saúde tinha garantido que a regulamentação seria concluída até ao final do primeiro trimestre de 2023. A APFertilidade relata que do Governo, ouve-se que "não há datas previstas para se pronunciar sobre a regulamentação, que talvez dentro de semanas haja novidades, assumindo que os casais beneficiários continuam a ter paciência".O Governo revelou que a proposta de regulamentação está concluída, mas que falta "uma nova ronda de audições de entidades competentes". Estas audições devem ocorrer ainda este mês, "para que o documento final do Governo seja conhecido".Os atrasos na regulamentação "demonstram como o Governo tem respondido aos problemas que envolvem desde sempre a infertilidade e, neste caso, a gestação de substituição: empurrando os cidadãos para situações de desgaste emocional e psicológico e enormes fragilidades financeiras, quando apenas no privado ou noutros países podem tentar ser mães e pais"."É sem dúvida frustrante ficar sem palavras quase se ouve o desespero e o desânimo destas pessoas, que perguntam sempre: ‘é agora?’, ‘podemos avançar?’. É entristecedor que alguns destes casais questionem se é tempo de desistir", lamenta Cláudia Vieira.A frustração encontra-se aliada ao facto "de lhes ter sido dada uma última possibilidade de terem filhos" mas depois não existir forma de essa possibilidade "se tornar uma realidade". Segundo a lei, a gestação de substituição consiste em "