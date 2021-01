Países atrasam segunda dose da vacina para proteger mais pessoas

Alguns países tiveram que ajustar os seus objetivos de vacinação contra a covid-19 depois de as campanhas terem arrancado. A Alemanha pondera atrasar a administração da segunda dose da vacina da BioNTech e da Pfizer para inocular mais pessoas já com o stock disponível, enquanto a Europa se depara com o inverno.Trata-se de um passo semelhante ao tomado pelo Reino Unido, onde a segunda dose da vacina só será dada 12 semanas depois da primeira.Em Portugal, a segunda dose é administrada 21 dias depois da primeira. Os 21 dias também foram o primeiro prazo avançado pelo país liderado por Boris Johnson.No Reino Unido, já foram administradas mais de um milhão de vacinas da BioNTech-Pfizer. A vacina da Oxford-AstraZeneca começou a ser dada esta segunda-feira, 4. Na Alemanha, foram vacinadas 239 mil pessoas apesar de terem sido entregues 1.3 milhões de doses até ao fim de 2020.A norte, na Dinamarca, foi aprovado um atraso de até seis semanas entre a primeira e a segunda doses. Porém, o diretor-geral da Saúde Soren Brostrom avisou que as recomendações de esperar apenas entre três e quatro semanas devem ser seguidas sempre que possível. "Caso se vá mais além que seis semanas, não será possível ver as provas científicas de que se está certamente protegido", afirmou.Face ao crescimento de casos de infeção e às exigências dos países, as farmacêuticas estão a aumentar a capacidade de produção. Até agora, a Agência Europeia do Medicamento só aprovou a vacina da BioNTech-Pfizer, pediu mais informação acerca da vacina da AstraZeneca e pode emitir um parecer sobre a vacina da Moderna esta semana.Em entrevista à revista Der Spiegel, Ugur Sahin, diretor-executivo da BioNTech, afirmou que no fim de janeiro estaria mais esclarecido sobre o número máximo de vacinas que se podem produzir. Em fevereiro, é esperada a entrada em funcionamento de uma fábrica em Marburg, Alemanha, que poderá produzir mais 250 milhões de doses nos primeiros seis meses de 2021. A União Europeia fez um acordo de compra de 300 milhões de doses com a BioNTech e a Pfizer. "Faltam outras vacinas aprovadas e temos que completar esse espaço com a nossa vacina" explicou Sahin.Até ao fim de janeiro, deverão chegar 330 mil doses da vacina a Portugal. Ao todo, deverão chegar 22,8 milhões de doses nos próximos meses de várias farmacêuticas.A AstraZeneca também está a preparar-se para aumentar a produção até 2 milhões de doses semanais até meados de janeiro, o que significa produzir o dobro.Já a Moderna quer aumentar em 20% o número mínimo de doses a produzir em 2021, para 600 milhões de doses. A empresa garante que quer criar até mil milhões de doses este ano.