UE negoceia com Pfizer a compra de mais 300 milhões de doses de vacinas

A União Europeia está em negociações com as farmacêuticas Pfizer e BioNTech para a compra de mais 300 milhões de doses de vacinas contra a covid-19, duplicando o fornecimento inicialmente previsto por Bruxelas.





dois terços da população de 450 milhões de pessoas dos vários Estados-membros.





79.950 entregas em cada uma das quatro semanas do mês, num total de quase 320 mil vacinas no mês de janeiro e 400 mil entre dezembro e janeiro.



O primeiro contrato celebrado entre a União Europeia e a farmacêutica previa 200 milhões de doses a um preço de 15,50€ euros por dose, indicaram fontes da UE à Reuters em Novembro. A confirmar-se, as novas 100 milhões de doses acordadas deverão ser distribuídas ao mesmo preço.



De acordo com a Bloomberg , o novo contrato de Bruxelas inclui mais 100 milhões de doses de vacinas, com opção de compra sobre mais 200 milhões. Na passada semana, a União Europeia anunciou a compra de mais 100 milhões de doses, perfazendo um total de 300 milhões distribuídos por Estados-membros.A concretizar-se o negócio e a claúsula opcional, a União Europeia teria direito a 600 milhões de doses da vacina da Pfizer contra a covid-19, suficiente para vacinarDos 100 milhões adquiridos na passada semana, Portugal terá direito a 2,2 milhões de doses. As primeiras começaram a chegar já em dezembro do ano passado, com uma carga simbólica de 9.750 a que se seguiu um novo lote de 70.200 doses da vacina.Para janeiro, a ministra da Saúde, Marta Temido, prevê a distribuição de

Em janeiro é ainda esperada a aprovação da vacina da Moderna, para a qual a UE tem um acordo de 80 milhões de doses, com uma opção para comprar mais 80 milhões se necessário. Além destas, a UE reservou cerca de 1 mil milhão de vacinas da Johnson & Johnson, AstraZeneca/Oxford, Sanofi/GSK e CureVac, com opção para comprar outros 660 milhões.