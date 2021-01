Tudo o que precisa de saber sobre a vacina contra a covid-19

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, avisou esta terça-feira que nem todas as pessoas que receberem a vacina contra a covid-19 ficarão imunes, numa altura em que surgem dúvidas sobre o tempo de intervalo entre a primeira e segunda toma da vacina e alguns países europeus ponderam adiar a administração da segunda dose para maximizar quem toma quem toma a vacina pela primeira vez. Mas será uma única dose suficiente para garantir imunidade?

Como é que a vacina contra a covid-19 dá imunidade?

Primeiro é preciso entender que nem todas as vacinas funcionam da mesma maneira. A vacina que já está a ser administrada a profissionais de saúde e residentes e funcionários de lares de idosos, desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech, utiliza uma abordagem diferente da vacina da Moderna ou da desenvolvida pela Universidade de Oxford e a AstraZeneca.

A imunidade é gerada pelo corpo humano só depois de ter estado em contacto com o agente patogénico, neste caso o vírus que provoca a doença do novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Este vírus pode provocar diferentes respostas por parte do nosso corpo, fazendo com que algumas pessoas tenham formas mais graves e outras mais ligeiras da doença.

Ainda assim, existem fatores de risco como a idade ou um passado com problemas respiratórios, diabetes e outras patologias que podem aumentar a probabilidade de uma pessoa desenvolver sintomas mais graves da doença, como a faltas de ar ou falências respiratórias. Na maioria dos casos, a covid-19 manifesta-se de forma ligeira. Os idosos e os doentes crónicos são mais vulneráveis à doença respiratória aguda.

A forma mais rápida de ganhar a imunidade ao vírus sem sofrer as consequências dos sintomas da doença que este provoca é através de uma vacina.

A da Pfizer, que já vacinou 32 mil pessoas até esta segunda-feira em Portugal e sobre a qual o país já garantiu quase 7 milhões de doses, contém material genético do novo coronavírus - o RNA mensageiro - que, por si só, irá fazer o organismo reconhecer o vírus da covid-19 quando a pessoa que recebeu a vacina seja infetada. Este material genético irá induzir a produção de anticorpos e linfócitos T, dois tipos de células específicas do sistema imunitário que irão reconhecer e livrar-se do vírus.

Sabendo como lidar com a infeção, o organismo não irá sofrer os sintomas da Covid-19 pois a resposta imunitária provocada impedirá que organismo utilize outros mecanismos para lidar com o vírus que ameaça o corpo.









Para esta vacina Portugal tem prevista a chegada de 4,5 milhões de doses, a que se juntam outras 2,2 milhões de doses anunciadas na passada semana após acordo de Bruxelas para a compra de mais doses. A União Europeia está ainda em negociações para a compra de 300 milhões de doses - 100 no momento, com mais 200 de opção -, o que pode aumentar o número de vacinas da Pfizer recebidas por Portugal.

A vacina da Moderna, autorizada esta quarta-feira, é semelhante à vacina da Pfizer-BioNTech e utiliza também RNA mensageiro, tecnologia que nunca tinha sido utilizada numa vacina, com uma eficácia de 94,1%. Para esta vacina, Portugal tem um acordo que prevê a distribuição de 1,9 milhões de doses, capazes de imunizar 950 mil pessoas.

A grande diferença entre ambas é a conservação, com vantagem para a da Moderna. Prevê-se que a vacina possa ser armazenada em segurança em frigoríficos comuns (aqueles disponíveis em hospitais e na maioria das farmácias e centros de saúde), entre os 2 e os 8 graus de temperatura, e que aguente até 30 dias nestas condições. O transporte e armazenamento a longo prazo pode ser feito a temperaturas de -20 graus, durante seis meses. À temperatura ambiente, a vacina aguenta até 12 horas. Também não é precisa nenhuma preparação, nomeadamente a diluição, antes da administração da vacina.



A vacina da Pfizer tem de ser conservada a -75 graus. A farmacêutica vai distribuir as vacinas diretamente nos centros de vacinação, numas caixas térmicas com gelo seco. "Estas caixas terão medidores de temperatura, monitorização por GPS, e permitem uma conservação até 10 dias, mais 5 se forem guardadas num frigorífico entre 2 a 8 graus", explica a diretora médica da Pfizer. Cada caixa leva cerca de 195 ampolas – cada ampola contém 5 doses –, não pode ser aberta mais de duas vezes por dia, e tem de ser fechada no espaço de um minuto.

Entre ambas também difere o tamanho da dose. Cada dose da vacina da Pfizer contém 30 microgramas de vacina, enquanto a Moderna recomenda uma dose muito maior - 100 microgramas, quase o triplo para sensivelmente a mesma eficácia.





Nem todos os que tomam a vacina ficam imunes

Na conferência de imprensa da Direção-Geral da Saúde desta terça-feira, Graça Freitas avisou que, apesar da iminente cura da pandemia, "nem todas as pessoas vacinadas vão ficar imunizadas". Porquê? É que nem a vacina da Pfizer, nem a da Moderna, nem outra são 100% eficazes. Tal como não é nenhuma vacina.

A vacina contra a Hepatite B, tomada à nascença, tem uma eficácia de 95%, tal como demonstrou a vacina da Pfizer em ensaios clínicos. A vacina contra o sarampo é administrada aos 12 meses de idade e novamente aos 5 anos, por não ter a eficácia desejada. O plano de vacinação também aponta que a vacina contra o tétano - antitetânica - deve ser administrada aos 2, 4, 6, 18 meses e aos 5, 10, 25, 45, 65 anos e depois de 10 em 10 anos. Como a proteção não é vitalícia, é necessário repetir a vacina com regularidade.

É também por essa razão - a da eficácia da vacina - que devemos continuar a praticar as medidas de distanciamento, o uso de máscara e outras para evitar a propagação da covid-19. Aplicando a eficácia de 95% da vacina da Pfizer às 32 mil pessoas que receberam a primeira dose da vacina, podemos perceber que apenas 30.400 destas estão ainda apenas a meio caminho de estarem imunes à Covid-19.

Do lado contrário, a vacina pode não ter imunizado 1.600 pessoas - e o número pode ser maior dado que a eficácia da vacina da Pfizer em idosos é inferior aos 95% da população em geral.









"As pessoas que estão à volta também não estão protegidas e temos de continuar a usar os nossos métodos de proteção, que não podem ser abandonados enquanto não houver imunidade de grupo. Aconselho as pessoas a estarem atentas aos sinais e aos sintomas que já conhecem e que contactem as autoridades de saúde. Isso é muito importante para evitar novas cadeias de transmissão", apontou esta terça-feira Graça Freitas.

Para chegar a um ponto em que as restrições já não sejam recomendáveis é necessário atingir a imunidade de grupo, em que bem mais de metade de toda a população de Portugal esteja já protegida contra o vírus - algo que pode só acontecer na segunda metade de 2021.

Primeira dose da vacina é suficiente para garantir imunidade?

Vários países, como Reino Unido ou Alemanha, estão a ponderar antecipar a administração da primeira dose de vacina ao máximo de pessoas possível antes de iniciar a administração da segunda dose a quem já tenha tomado a primeira.

Esta terça-feira, Graça Freitas apontou que um possível adiamento do prazo entre a administração das duas doses da vacina estava ainda a ser estudada, enquanto a Organização Mundial de Saúde (OMS) reforçou no dia anterior que o intervalo entre a primeira e segunda toma da vacina não deve ser superior a 28 dias - ou seja, quatro semanas.









Mas porque existe este intervalo e porque a vacina é administrada em duas doses? Por questões de eficácia. A vacina da Pfizer e BioNTech confere proteção inicial à Covid-19 mas apenas 12 dias após a administração da primeira dose, como referem os seus ensaios clínicos.

No entanto, a eficácia demonstrada após a toma da primeira dose - 52% - é muito diferente da eficácia após a administração da segunda dose da vacina - que é de 95% no total sete dias após a toma.

Isto quer dizer que, menos de metade das 32 mil pessoas que receberam a primeira dose da vacina em Portugal até segunda-feira está imune ao vírus da covid-19, uma vez que o país começou a administrar vacinas há menos de 12 dias.

Este facto explica os vários casos de pessoas em todo o mundo que tomaram a primeira vacina contra a covid-19 e ficaram infetadas dias depois. Isto acontece pois podem ter sido infetadas dias antes da administração da vacina - o tempo de incubação do vírus em que este permanece adormecido é de 2 a 5 dias e pode ser até maior -, porque a vacina não teve efeito ou porque a própria vacina estava ainda em incubação e o seus efeitos ainda não se demonstravam.

Neste capítulo do intervalo entre a primeira e segunda dose também diferem as várias vacinas. Os ensaios clínicos da Moderna obtiveram aqueles resultados de eficácia com 28 dias de intervalo entre as duas administrações da vacina, enquanto a Pfizer recomenda um intervalo de apenas 21 dias.

Esta quarta-feira, o coordenador do plano de vacinação contra a covid-19 em Portugal, Francisco Ramos, afirmou em entrevista à Antena 1 que não existe intenção de alterar estas três semanas de intervalo da administração da vacina da Pfizer, colocando o dia de 17 de janeiro como o início da administração de segundas doses de vacinas no país.

"Três semanas depois. Isso é a regra e é exatamente isso que está previsto acontecer. O plano pode naturalmente sofrer ajustes e alterações mas a prioridade dada a idosos está contemplada na primeira e segunda fase e, por isso, não vejo razão para estar a alterar o plano", afirmou Francisco Ramos, rejeitando que a idade seja um critério prioritário.

Idosos devem receber a vacina primeiro?

A discussão foi iniciada pela Ordem dos Médicos, que defende numa nota a alteração dos critérios de vacinação contra a covid-19, para que idosos se tornem prioritários e sejam já vacinados durante a primeira fase de vacinação, lembrando que a taxa de letalidade com covid-19 acima dos 80 anos em Portugal é actualmente de "13,6%" enquanto na faixa entre os 50 e os 59 anos é de "cerca de 0,3%".

Ao todo, 950 mil pessoas estão integradas neste primeiro grupo prioritário, com 250 mil a serem idosos em lares, 400 mil representam as pessoas com mais de 50 anos e com doenças graves (insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal, doença pulmonar obstrutiva crónica sob suporte ventilatório e/ou oxigenoterapia de longa duração) e 350 mil são profissionais de saúde e de segurança diretamente envolvidos na prestação de cuidados de doentes e em serviços críticos.

O desenvolvimento de vacinas não passa normalmente por estudos em crianças ou idosos. Os primeiros raramente desenvolvem sintomas graves da Covid-19 e não foram ainda incluídos em quaisquer testes experimentais de candidatas à vacina. Os segundos, pela falta de eficácia no estímulo de defesas e pela perda de vigor do sistema imunitário, fenómeno apelidado de imunossenescência, também não serão o alvo principal no desenvolvimento de uma cura para a pandemia, de acordo com um artigo da revista Nature.

Os efeitos do envelhecimento repercutem-se por todo o corpo e o sistema imunitário é o que mais sofre com o avançar da idade: as células T são as quem combate infeções ou outro tipo de invasores do organismo e células B são quem produz anticorpos e os direciona até agentes patogénicos que ameaçam o nosso corpo.

O que corre mal nas defesas de pessoas mais velhas contra infeções é também o sinónimo do que aconteceria numa resposta a vacinas contra a Covid-19: existem menos células T para os mesmos vírus, logo será mais difícil lutar contra uma infeção; existem menos células B para os mesmos vírus, logo haverá menos anticorpos para destruírem o vírus. Outros mecanismos de defesa, como macrófagos ou citocinas, também existem em menor número.









Segundo os resultados finais dos ensaios clínicos da Pfizer, a eficácia de 95% da vacina já engloba idosos com mais de 65 anos e a eficácia registada nesta faixa etária foi, ainda assim, de 94%. No entanto, a eficácia da vacina para maiores de 75 anos está ainda por demonstrar, o que levou especialistas a não colocarem este grupo entre a primeira fase de vacinação.

Porquê 75 anos? "A questão de eventuais limites [etários] tem a ver com as características das vacinas. Estamos a trabalhar em cenários, no meio de grande incerteza", explica Francisco Ramos ao Público no final de novembro, ainda antes da apresentação do plano de vacinação.

Assim, pessoas com mais de 65 anos e quem tenha outras patologias, como diabetes, neoplasia maligna ativa, doença renal crónica, insuficiência hepática, obesidade e hipertensão arterial e idades entre os 50 e 64 anos estarão integradas no segundo grupo prioritário de vacinação.

Nesta segunda fase de vacinação estão abrangidas 1,8 milhões de pessoas com mais de 65 anos e 900 mil pessoas com algum tipo de patologia. Ao todo, entre primeira e segunda fase de prioridades, estão incluídos 3,65 milhões de portugueses.

A primeira fase de vacinação deverá decorrer entre janeiro e fevereiro, podendo estender-se até abril no pior dos cenários. A segunda fase de vacinação teria lugar em março, podendo estender-se até junho.

Francisco Ramos apontou durante a apresentação do plano de vacinação que ainda poderá ser definido um terceiro grupo prioritário, mas que este deve entender-se como o "resto da população".