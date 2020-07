Covid-19: BEI apoia farmacêutica para desenvolvimento de vacina

O Banco Europeu de Investimento (BEI) vai financiar a biofarmacêutica CureVac em 75 milhões de euros para desenvolver vacinas, incluindo contra o coronavírus responsável pela pandemia de covid-19, foi hoje divulgado.

Segundo um comunicado, o BEI vai emprestar 75 milhões de euros à biofarmacêutica CureVac para apoiar o desenvolvimento e produzir vacinas em larga escala, incluindo a candidata CVnCoV, que poderá prevenir infeções pelo coronavírus SARS-CoV-2, responsável pela pandemia de covid-19.

O empréstimo do BEI apoiará as atividades da CureVac para completar a sua nova unidade de produção de ácido ribonucleico mensageiro (mARN) em Tubingen, na Alemanha, sendo a transação financiada ao abrigo do Mecanismo de Financiamento de Doenças Infecciosas do Horizonte 2020, o programa de investigação e inovação da União Europeia (UE) para 2014-2020.

Além disso, o empréstimo apoiará os esforços da farmacêutica para expandir as suas capacidades de produção e acelerar a conclusão da sua quarta unidade de produção em Tubingen.

O financiamento do BEI será concedido em três parcelas de 25 milhões de euros após a conclusão de marcos predefinidos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 531 mil mortos e infetou mais de 11,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.