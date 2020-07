239 peritos alertam OMS: o coronavírus transmite-se pelo ar

A Organização Mundial de Saúde (OMS) está a desvalorizar o potencial de transmissão do novo coronavírus através de partículas expelidas por infetados e que ficam suspensas no ar. A acusação é feita por 239 cientistas de 32 países - entre eles, alguns que colaboram com a OMS - e será publicada numa carta esta semana, no jornal Clinical Infectious Disease.Os peritos pedem que esta forma de transmissão seja reconhecida, de forma a serem aplicadas medidas que permitam controlar o perigo, indica o jornal The New York Times.Segundo a OMS, o novo coronavírus é transmitido principalmente entre pessoas através de gotículas e contacto. No entanto, o tamanho das partículas com que os cientistas se preocupam, os aerossóis, é muito menor e isso faz com que se mantenham no ar durante mais tempo, e podem atravessar distâncias superiores a um metro.Para a OMS, introduzir novas medidas que limitem a transmissão do novo coronavírus via aerossóis não baixará muito a sua propagação.Na carta, os cientistas referem o surgimento de surtos em espaços como instalações de processamento de carne e bares como motivo de preocupação.Caso a OMS decida atuar contra a transmissão via aerossóis, poderia sugerir medidas como o uso obrigatório de máscara dentro de espaços fechados, mesmo onde o distanciamento social é mantido; a adaptação dos sistemas de ar condicionado e ventilação; e em alguns edifícios, poder-se-ia instalar luzes ultravioletas.