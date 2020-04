São pelo menos duas as normas que a Direcção Geral de Saúde (DGS) admite alterar brevemente. A primeira, a norma 47, refere-se à separação de mães com Covid-19 dos seus filhos depois do parto. Apesar de já estar previsto que as "instituições de saúde tomem decisões individualizadas, tendo em conta a vontade da mãe, as instalações disponíveis e a disponibilidade das equipas de saúde", a verdade é que na maioria dos casos com Covid-19, os hospitais públicos não permitiam que mãe e bebé partilhassem o mesmo quarto. A norma 48 era ainda mais clara: recomendava que o leite de mães positivas fosse extraído com uma bomba e deitado para o lixo até que a mesma tivesse dois testes negativos para Covid-19.

A Associação Portuguesa dos Consultores de Lactação Certificados (APCLC|IBCLC) foi uma das instituições que, na sequência destas e de outras normas - nomeadamente a generalização, em hospitais públicos, da ausência de acompanhante no parto - escreveu ao Presidente da República e à DGS. Em primeiro lugar porque as recomendações nacionais são exactamente as opostas à de organizações como a Organização Mundial de Saúde (OMS), a mesma que seguimos nas indicações de generalizar ou não o uso de máscaras, por exemplo. De acordo com a OMS, os bebés de mães suspeitas ou positivas devem permanecer junto destas, no mesmo quarto, e ser amamentados sempre que as mães desejem e estejam em condições de o fazer. "A DGS respondeu-nos no próprio dia", adianta Graça Gonçalves, pediatra e vice-presidente desta Associação, à SÁBADO. Na resposta, a DGS dizia estar a preparar uma nova orientação para o recém-nascido. E adiantava: "nessa orientação vão ser revistos alguns pontos que irão substituir a redacção da Orientação 'Covid-19. Fase de mitigação Gravidez e Parto', por se considerar que já existe consenso entre os especialistas para o poder fazer. Os pontos 47 e 48 da referida Orientação encontram-se entre os que irão sofrer alterações." Admitia, também, que separar mãe e filho e proibir a amamentação tinham um impacto negativo nos bebés.

"Claro que o contágio obviamente pode existir, como também já tem havido casos descritos de contágio entre médicos e doentes. Porque é que vou separar uma mãe do seu bebé, sabendo que ela lhe pode dar em direto anticorpos contra o vírus através do leite materno, se pode haver outras pessoas infectadas a tomar conta da mãe e do bebé?", questiona Graça Gonçalves. Além disso, "o contágio é apenas respiratório: se a mãe tiver uma boa lavagem de mãos e usar máscara pode e deve amamentar o seu bebé. E não podemos só pensar na amamentação. É uma enormidade afastar a mãe do bebé: o bebé viveu nove meses na barriga da mãe, vai sentir-se sozinho e inseguro longe dela, e em vez de estar a fazer vinculação com a mãe vai passar por uma experiência traumatizante que vai ficar gravada de forma inconsciente para sempre. Uma experiência traumática de não vinculação com a mãe pode ter consequências para uma vida inteira. E isto é muito grave. Nem sempre se dá a devida importância aos sentimentos dos bebés, porque eles não falam, mas é uma questão central." E uma questão que, defende Graça Gonçalves, nem sempre é bem percebida: um bebé que passe muito tempo a chorar sem a devida atenção, "fecha-se", ou seja, pára de chorar para garantir a sua sobrevivência. "O que não é nada bom sinal, porque está em sofrimento na mesma. Só que como não chora..."

Outra questão decisiva para esta Associação é o aleitamento materno. Não havendo nenhuma evidência científica de que o vírus passe para o bebé através do leite materno, Graça Gonçalves não percebe por que é que este deve ir para o lixo - mais uma vez, ao contrário das recomendações da OMS, Unicef e do próprio Colégio da especialidade de Ginecologia/Obstetrícia ouvido pela DGS. "O leite inicial nem sequer devia ser considerado um alimento, é para ser visto como uma vacina. É crucial para os bebés e, no caso das mães infectadas, já leva anticorpos contra o vírus. Um bebé, quando nasce, tem uma imunidade extremamente imatura, se já tiver anticorpos para um vírus com o qual pode vir a contactar conseguirá defender-se muito melhor. Sabe quando é que uma criança tem uma imunidade igual à de um adulto? Só aos sete anos."

Conselhos a uma mãe infectada

- Sempre que for amamentar, mudar a fralda ou pegar no bebé, use uma máscara e lave muito bem as mãos antes e depois de o fazer. "Não precisa de lavar o peito, porque à partida não anda a tossir para o peito", explica Graça Gonçalves

- Não dê beijinhos na cara nem nas mãos do bebé

- Se se sentir mal, extraia leite com uma bomba e peça a um cuidador saudável que o dê ao bebé