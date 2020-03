Se continua a comer o pequeno-almoço que comia antes de entrar em isolamento social corre sério risco de ver o ponteiro da balança a acrescentar quilos ao seu peso ideal. Estar fechado em casa dias-a-fio, com quase nenhuma atividade física, a juntar a uma ansiedade crescente, perante o evoluir da pandemia em Portugal e no mundo, é a receita ideal para uma crise de obesidade.

"Já pensei nisso. É bem possível que, depois de superamos esta crise sanitária, tenhamos de lidar com uma crise de obesidade", diz à SÁBADO, a nutricionista Sónia Marcelo. Para evitar isso, é necessário fazer algumas alterações aos seus hábitos alimentares.

Respeite horários

Mas mantenha algumas rotinas. "É importante respeitar o horário das refeições que cumpria antes da quarentena", salienta a nutricionista. "Se antes tomava o pequeno-almoço às 9h00 continue-o a fazê-lo." Se estiver saciado, não faz snacks ao longa da manhã, algo que, fechado em casa a dois passos da dispensa, é muito tentador.

Reduza porções

No entanto, faça um esforço para reduzir para metade as porções, sobretudo dos hidratos de carbono, como o pão. "Se comia duas fatias de pão, coma agora apenas uma." Pode ser difícil, perante o nível de ansiedade que a incerteza do momento gera. Mas tem uma razão de ser: está a queimar menos energia.

Faça exercício

Em casa, a atividade física é praticamente nula e fica-se em algumas centenas de passos da sala para a cozinha e da cozinha para o quarto. Quando o recomendado é cerca de 10.000 passos por dia. Até mesmo quem não atingia este número, caminhava da estação de Metro para o local de trabalho de manhã e à noite ou fazia uma corrida para apanhar o autocarro.

Por isso, introduza nas suas rotinas diárias uma hora para fazer exercício físico. Procure na Internet exercícios para fazer em casa. Há personal trainers e ginásios que estão a oferecer aulas online.

Menos hidratos de carbono

Para além da pouca atividade física, o stress sentido na correria das manhãs também acelerava o metabolismo e queimava energia. O corpo necessita de energia e vai buscá-la aos hidratos de carbono como o arroz, as massas, e as batatas. Mas neste período, tem de reduzir a quantidade que consome e limite-os apenas ao almoço.

"Comece por servir os legumes cozinhados ou a salada e encha o prato até metade. "Quando vamos almoçar temos fome e colocamos mais quantidade do primeiro alimento que colocamos no prato", explica Sónia Marcelo. O resto é para a proteína e para os hidratos de carbono. "Os hidratos saudáveis são os que saciam por mais tempo, como o arroz e a massa integrais, a quinoa e o cuscuz."

Ao jantar, elimine por completo os hidratos de carbono. "O cérebro precisa da energia fornecida pelos hidratos de carbono, mas ao jantar não são necessários nesta fase."

Cuidados com os snacks

A nutricionista recomenda fazer um snack a meio da manhã. "Por exemplo, uma gelatina sem açúcar e uma mão cheia de sementes e frutos secos", diz. Mas cuidado, não leve o pacote inteiro para junto do computador, se estiver a trabalhar. "Vai comê-lo todo." O mesmo para quem pode permanecer no sofá por mais tempo.

Há tarde, faça um lanche apenas. "Eu recomendava dois snacks à tarde para quem chegava tarde a casa do emprego e acabava por jantar às 21h00. Agora isso não acontece."

Esconda bolachas e chocolates

Fechados em casa e assustados. É o cenário ideal para um ataque sem precedentes à prateleira dos doces lá de casa. É melhor esconde-los. "Guarde-os numa caixa opaca e coloque-os na prateleira mais difícil de chegar, que não esteja na linha de visão, da dispensa." Pode deleitar-se com um ou dois quadrados de chocolate preto, mas uma vez por semana.

Parece impossível, mas a necessidade do açúcar é apenas psicológica. "Não é verdade que o açúcar dê algum tipo de força. É um engano, só deteriora o organismo."

Mas não desespere. Isto não quer dizer que não possa comer sobremesas durante o período de quarentena. Autora do livro Guerra ao Açúcar, Sónia Marcelo explica no seu site Dicas de uma Dietista como fazer sobremesas mais saudáveis. Ficam aqui duas:

Mousse de Chocolate

- 40 g Chocolate culinária 70% cacau

- 6 Colheres de sopa de leite meio-gordo

- 1 Colher de chá de gelatina em pó neutra

- 2 Colheres de chá de adoçante

- 2 claras

Numa panela coloque o chocolate com duas colheres de sopa de leite e levar ao lume. Misture, em seguida, a gelatina com o restante leite, junte ao preparado e acrescente o adoçante. Depois bata as claras em castelo e incorpore na mistura, mexendo bem. Deite numa taça e coloque no frigorífico.

Arroz Doce de Aveia

- 1 Litro de leite meio gordo ou bebida vegetal

- 8 Colheres de sopa bem cheias de flocos de aveia finos integrais

- 3 Colheres de sopa de açúcar amarelo

- 1 Colher de sobremesa de essência de baunilha

- 1 Colher de sopa de mel

- 1 Pau de canela

- 1 Casca de limão

- 1 Pitada de sal grosso

- Canela para polvilhar

Coloque numa panela todos os ingredientes e leve a lume brando. Mexa continuamente até levantar fervura e depois baixe o lume. Deixe cozinhar por mais 15 a 20 minutos sem parar de mexer e quando engrossar está pronto. Não se esqueça de retirar o pau de canela e a casca de limão e distribua por taças.