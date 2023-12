Bodhana tem oito anos e foi a melhor jogadora num campeonato de xadrez europeu

Bodhana Sivanandan tem oito anos, nasceu em Londres, e derrotou um mestre de xadrez com mais 30 anos, tornando-se a melhor jogadora de um campeonato europeu em Zagreb, na Croácia, este fim-de-semana.







Durante o campeonato, Bodhana ganhou oito partidas, empatou uma e perdeu quatro, acabando como 73ª classificada entre 555 jogadores. "Fiquei muito orgulhosa de mim mesma quando me deram o prémio de melhor rapariga no blitz europeu", disse a menina ao BBC Radio 4’s Today.O pai, Sivanandan Velayutham, revelou que a mesma chegou ao xadrez "por acaso" e que "está a fazer o melhor que sabe". "Ela começou no xadrez acidentalmente. Ficou curiosa e interessada no jogo e comecei a levá-la para conhecer associações e jogadores. Eles são muito amigáveis e apoiam-na bastante", contou o pai da menina no programa da BBC4. A criança começou a jogar durante a pandemia, quando tinha cinco anos.Dominic Lawson, presidente da Federação Inglesa de Xadrez, disse ao jornal britânico The Times que o desempenho no evento de xadrez rápido foi "notável, mas não tão surpreendente assim, porque ela é um fenómeno".Na penúltima ronda do campeonato, Bodhana venceu Lorin D’Costa, a treinadora da seleção inglesa. A menina também empatou com o bi-campeão romeno Vladislav Nevednichy, de 54 anos, na ronda final. Tornou-se assim a jogadora mais nova a evitar uma derrota contra um grande mestre num jogo competitivo.Este verão, a menina foi convidada para o número 10 de Downing Street e jogou xadrez com Rishi Sunak, o primeiro-ministro britânico, antes de o governo anunciar que investiria 1 milhão de libras no jogo para aumentar o número de grandes mestres ingleses. Bodhana acalenta o desejo de se tornar grande mestre e jogar nos Jogos Olímpicos.Questionada se entrou no campeonato com a expectativa de vencer, Bodhana respondeu: "Dou sempre o meu melhor para vencer todos os torneios, todos os jogos. Às vezes isso acontece e às vezes não".