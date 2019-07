Um batido com demasiada cafeína matou Lachlan

Quando chegou a casa às primeiras horas de 1 de janeiro de 2018, Lachlan Foote, 21 anos, beijou a testa da mãe e abraçou-a. "Feliz Ano Novo", desejou. Antes de se deitar, fez um batido de proteínas, a bebida que o mataria pouco tempo depois.

O jovem morreu um dia antes de completar 22 anos, a 2 de janeiro. Foi encontrado pelos pais no chão da casa de banho, inconsciente. Este mês, os pais descobriram o que lhe causou a morte, de acordo com as análises toxicológicas: overdose de cafeína.