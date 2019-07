Enfermeira morre por excesso de suplemento alimentar

Uma enfermeira de 28 anos morreu num hospital em Badajoz, Espanha, depois de ter dado entrada em coma. Teresa C. P. sofreu uma intoxicação aguda com ácido lipoico, um produto alimentício usado para emagrecer e tomado como suplemento vitamínico com propriedades antioxidantes.

A mulher faleceu a 19 de julho, um dia depois de dar entrada na unidade hospitalar. Sem querer, Teresa tomou uma dose muito superior à recomendada, após ter comprado o produto via Internet.





Um batido com demasiada cafeína matou Lachlan O pai de Lachlan Foote, Nigel, alerta sobre os perigos do pó de cafeína. O jovem tinha 21 anos e morreu no primeiro dia de 2018. - Site , Sábado.