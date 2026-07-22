Sean McCann, irmão de Madeleine McCann, vai participar nos jogos da Commonwealth

O jovem de 21 anos revelou que tinha a ambição de competir nos Jogos Olímpicos.

O irmão mais novo de Madeleine McCann vai representar a Escócia na modalidade de natação nos Jogos da Commonwealth, em Glasgow. O jovem de 21 anos estuda na Universidade de Loughborough e deverá competir em várias provas de estilo livre de longa distância, a partir de quinta-feira, 23. Antes, já tinha representado a Escócia nos Jogos da Juventude da Commonwealth de 2023, em Trinidad e Tobago, e também competiu pela Grã-Bretanha na prova de 10 km no Campeonato Europeu de Águas Abertas de 2025, na Croácia.



Nadador na piscina junto à borda, com uma boia de marcações vermelhas e brancas DIREITOS RESERVADOS

Num vídeo publicado no Instagram pelo Loughborough Swimming, em 2025, McCann revelou que tinha ambição de competir nos Jogos da Commonwealth e nos Jogos Olímpicos, em 2028: "Quando tinha oito anos, a minha mãe [Kate McCann] levou-me ao Loughborough Town [clube de natação] e, no início, detestei, não queria ir, mas, passado algum tempo, acabei por me habituar e ainda aqui estou."

Sean tinha apenas dois anos quando a irmã, Madeleine McCann, na altura com três anos, desapareceu na Praia da Luz, em Lagos, no Algarve, em 2007. A irmã gémea de Sean, Amelie, também estava no quarto quando Madeleine foi raptada.

O principal suspeito do desaparecimento da criança britânica, Christian Brückner, foi libertado em 2025 da prisão de Sehnde, no norte da Alemanha, onde se encontrava a cumprir pena por violar uma idosa, no Algarve. Ainda assim, os pais, Kate e Gerry McCann, continuam a defender que a investigação prossiga.