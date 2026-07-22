Os casamentos e os filhos de Luís Represas, um homem de família

O músico teve quatro filhos de dois casamentos. A relação com Margarida Pinto Correia, no final dos anos 90, foi altamente mediática.

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Luís Represas tinha 42 anos e Margarida Pinto Correia 32 quando casaram, em 1998. Ele já era um músico consagrado do panorama pop nacional - os Trovante tinham acabado em 1990 - e Margarida Pinto Correia uma jornalista conhecida dos portugueses. O seu casamento foi um dos mais mediáticos do fim do século passado e terminou em 2013, tendo os dois mantido uma ótima relação". Luís Represas morreu esta quarta-feira aos 69 anos.



Margarida Pinto Correia e Luís Represas Natália Ferraz/ Medialivre

O casal teve dois filhos: Nuno nasceu em 1999 e José em 2003. Represas já tinha dois filhos do casamento anterior com Cristina Thorbjörnsen: João Nicolau, nascido em 1992, e Carolina, de 1995. Em várias entrevistas Luís Represas falou da importância que a família tinha para si, principalmente a importância de estar presente na vida dos filhos.

A ideia de uma família grande sempre foi importante para Luís Represas. Em entrevista à SÁBADO em 2006, o músico explicava: "[Lá em casa éramos] Três irmãos, o meu pai, a minha mãe e as minhas duas avós. Uma família grande e feliz".

Nessa mesma entrevista contava, em tom divertido: "Tenho quatro filhos, o mais velho com 13 anos e o mais novo com três e meio. Já cumpri a minha missão de repovoamento". Revelava ainda que era um pai disponível, que tinha gosto em ir levar e buscar os filhos à escola. "O meu estúdio é em casa, estou a gravar e eles entram por aqui", dizia ainda.

Pouco se sabe sobre o primeiro casamento com Cristina Thorbjörnse, mas a relação com Margarida Pinto Correia foi alvo de grande interesse do público no final da década de 90, início do milénio.

Ao fim de 15 anos de casamento, Represas e Margarida Pinto Correia anunciavam o fim da relação, em 2013. Apesar de terem seguido caminhos diferentes, o processo de divórcio prolongou-se durante vários anos e apenas em 2018 Margarida Pinto Correia avançou em tribunal com um pedido de divórcio.

Questionado sobre se o casamento com Margarida Pinto Correia (na altura estavam juntos ainda) lhe tinha trazido estabilidade, disse à SÁBADO: "Não são os casamentos que nos dão estabilidade, nós é que descobrimos a estabilidade nas relações. Sou plenamente feliz neste casamento".

A causa da separação não foi imediatamente revelada, mas em 2023, em entrevista a Manuel Luís Goucha, no programa Goucha, da TVI, a antiga jornalista revelou: "Eu quando me separei dizia ‘o património que temos é tão incrível, 20 anos, de filhos, que isto será sempre uma pérola incomparável e sobretudo inesgotável'". "Estivemos juntos mais de 20 anos, estivemos casados 17. Nós não nos separámos por uma circunstância imediata, por haver alguém ou por um de nós ir para algum lado. Sentíamo-nos profundamente infelizes e não fazia sentido", continuou, acrescentando ainda que mantinha uma "relação ótima" com o ex-marido.

Ainda no programa, Luís Represas enviou uma mensagem à ex-mulher: "Eu quero dizer que os filhos são os felizardos. Os mais novos porque têm uma mãe fantástica e os mais velhos porque tiveram uma boadrasta – como a Margarida gosta de dizer – durante a sua infância e parte da sua adolescência, mas que continuam a ter uma amiga para a vida. Quero dizer-vos que eu sou um felizardo por ter a Margarida como mãe dos meus filhos mais novos e por ter esta amiga que eu tenho e à qual eu conto e contarei sempre para a vida. Por isso, Margarida, quero desejar-te tudo de bom para a tua vida”, afirmou.

Os quatro filhos

A Flash traçou o perfil dos quatro filhos de Luís Represas: nenhum deles é músico e apenas um seguiu a vida de artista.

João Nicolau, o filho mais velho, trabalha com sistemas de informação na empresa da mãe; Carolina trabalha em publicidade; Nuno é ator e integrou o elenco da nova geração de Morangos com Açúcar e está atualmente em palco com a peça O Clube dos Poetas Mortos. José, o mais novo, continua a estudar.