Jorge Guerreiro lembra Luís Represas: 'Perde-se um ícone da música portuguesa'

O conhecido cantor e compositor que deu voz aos Trovante, morreu esta quarta-feira. Vozes da música portuguesa lamentam a perda de "um ícone".

"Era uma pessoa muito respeitada no meio musical, a música dele atravessou gerações e deixou um marco importante. Vai ser sempre lembrado", diz à SÁBADO o artista Jorge Guerreiro. Apesar de não ser amigo próximo de Luís Represas, recorda um episódio que o marcou: "Há cerca de 25 anos cantei a canção Perdidamente num bar em Cascais. Luís Represas estava lá a ouvir e no final abraçou-me e deu-me os parabéns".

O cantor, morreu aos 69 anos, vítima de cancro do pulmão, avançou um comunicado da agência Sons em Trânsito.

Comemorava este ano 50 anos de uma carreira onde se incluem momentos inesquecíveis com os Trovante e, a solo, com êxitos que atravessam gerações. Tinha espetáculos agendados para os Coliseus de Lisboa e Porto em abril do próximo ano, com o intuito de celebrar meio século de carreira.