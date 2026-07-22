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Jorge Guerreiro lembra Luís Represas: "Perde-se um ícone da música portuguesa"

O conhecido cantor e compositor que deu voz aos Trovante, morreu esta quarta-feira. Vozes da música portuguesa lamentam a perda de "um ícone".

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Jorge Guerreiro lembra Luís Represas: 'Perde-se um ícone da música portuguesa'
Sofia Parissi 22 de julho de 2026 às 11:47
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Luís Represas com guitarra
Luís Represas com guitarra Tiago Sousa Dias/ Medialivre

"Era uma pessoa muito respeitada no meio musical, a música dele atravessou gerações e deixou um marco importante. Vai ser sempre lembrado", diz à SÁBADO o artista Jorge Guerreiro. Apesar de não ser amigo próximo de Luís Represas, recorda um episódio que o marcou: "Há cerca de 25 anos cantei a canção Perdidamente num bar em Cascais. Luís Represas estava lá a ouvir e no final abraçou-me e deu-me os parabéns".

O cantor, , vítima de cancro do pulmão, avançou um comunicado da agência Sons em Trânsito.

Comemorava este ano 50 anos de uma carreira onde se incluem momentos inesquecíveis com os Trovante e, a solo, com êxitos que atravessam gerações. Tinha espetáculos agendados para os Coliseus de Lisboa e Porto em abril do próximo ano, com o intuito de celebrar meio século de carreira.

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