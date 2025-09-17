Sábado – Pense por si

Suspeito do rapto e da morte de Maddie já está em liberdade

Correio da Manhã 08:27
Brückner, que continua a ser considerado o principal suspeito de rapto de Madeleine McCann, esteve a cumprir pena pela violação de uma idosa. Crime foi cometido no Algarve.

O principal suspeito do rapto e da morte de Madeleine McCann, Christian Brückner, saiu esta quarta-feira do estabelecimento prisional alemão onde se encontrava a cumprir pena por violar uma idosa, no Algarve. Brückner vai continuar a ser vigiado de forma permanente pelas autoridades. através de uma pulseira eletrónica, tendo ainda de entregar o passaporte.

Ao que o CM apurou, Christian Brückner vai ter ainda de ter residência e não vai poder sair da Alemanha sem autorização das autoridades.

Antes da libertação, o advogado de Brückner chegou ao estabelecimento prisional onde o suspeito se encontrava. 

Apesar da libertação, Brückner continua a ser considerado pelas autoridades alemãs e inglesas como o principal suspeito do rapto de Madeleine McCann.

Tópicos Rapto Christian Brückner Madeleine McCann Algarve Alemanha
Investigação
